ФРС выделила 800 млрд. долл. на поддержку кредитных рынков

Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник заявила, что запускает несколько программ общей стоимостью 800 млрд долл., сообщает РБК.

ФРС объявила о выкупе прямых обязательств и ценных бумаг ипотечных брокеров на 600 млрд долл. В частности, планируется приобретение прямых обязательств таких ипотечных компаний с государственным участием, как Fannie Mae и Freddie Mac, а также федеральных ипотечных банков. Объем этой программы, которая будет реализовываться посредством аукционов, оценивается в 100 млрд долл.

Кроме того, будут выкупаться обеспеченные ипотечными кредитами ценные бумаги Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae. Общая стоимость этой программы может составить до 500 млрд долл., ее реализацией будут заниматься управляющие активами. Ожидается, что первые приобретения будут совершены до конца текущего года. Всего программы выкупа будут действовать на протяжении нескольких кварталов.

По заявлению ФРС, решение о начале программы выкупа было принято для уменьшения издержек и увеличения доступности кредитов на приобретение домов.

Помимо этого ФРС объявила о начале программы, в рамках которой Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка выделит 200 млрд долл. на поддержку ценных бумаг, обеспеченных пулом потребительских кредитов и кредитами для малого бизнеса. Речь идет об обеспеченных активами ценных бумагах (ABS).

При этом Министерство финансов США выделит ФРБ Нью-Йорка в рамках антикризисной программы правительства США 20 млрд долл. в качестве страхования по этому кредиту.