Нацбанк упростит валютное регулирование и обещает отмену ограничений

Национальный банк Украины представил концепцию новой модели валютного регулирования, первый законопроект в рамках которой регулятор планирует представить во втором квартале 2017 года.

Как отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга, новая модель не только является более либеральной по сравнению с текущей, но и соответствует международной практике – директиве ЕС 88/361/ЕЭС о свободном движении капитала – и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он пояснил, что новая модель предполагает постепенное смягчение валютного регулирования в три этапа – снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций, ограничений с портфельных инвестиций и потоков долгового капитала, а также всех препятствий для финансовых операций физических лиц за рубежом.

"Мы на сегодня имеем декрет о валютном регулировании и более сотни нормативных актов, которые регулируют деятельность валютного рынка. Мы считаем, что система сама по себе достаточно сложная, неудобная, есть много противоречий. Во многих случаях она устарела и не отвечает современным требованиям", - отметил Чурий.

По его словам, в основу новой системы ляжет рамочный закон "Об иностранной валюте", который будет определять основные принципы валютного регулирования, при этом конкретные нормы будут выведены на уровень подзаконных актов.

Чурий также отметил, что более либеральная модель валютного регулирования будет компенсирована эффективным налоговым регулированием. Он напомнил, что по инициативе НБУ парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил два законопроекта, имплементирующих в Украине ключевые рекомендации ОЭСР по противодействию снижению налоговой базы и перемещению доходов за границу (BEPS).

Также НБУ в рамках представленной концепции новой модели валютного регулирования планирует снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций.

Как отмечается в презентации, представленной в ходе брифинга в НБУ, в рамках этого этапа валютной либерализации регулятор планирует постепенно отменить норму по обязательной продаже 65% валютной выручки экспортерами, а также увеличить установленный 120-дневный предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам вплоть до его полной отмены.

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Кроме того, в рамках этого этапа регулятор намерен отменить ограничение максимальной суммы предоплаты по импортному контракту, упростить лицензирование для инвестиций в поддержку украинского экспорта и отменить репатриацию выручки от прекращения участия в капитале.

Для физических лиц регулятор намерен отменить ограничение на покупку наличной валюты, установленное в настоящее время в размере эквивалента 12 тысяч гривень в день, а также ограничение на снятие наличной валюты со счета, действующее на уровне эквивалента 250 тысяч гривень в день.

Как отмечается в презентации, отмена ограничений будет проводиться постепенно при наличии предпосылок на рынке, включая устойчивую макроэкономическую ситуацию, продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и отсутствие существенных разрывов платежного баланса.

На следующем этапе, как сообщается в презентации, регулятор намерен пересмотреть административные ограничения для банков, включая предельный объем покупки валюты по собственным операциям и хеджирование валютных заимствований, а также для юридических лиц, в том числе относительно досрочного погашения кредитов нерезидентам и вывода средств от продажи ценных бумаг.

На последнем этапе, как отмечается в документе, Нацбанк планирует отменить лицензирование на инвестиции в ценные бумаги и недвижимость за рубеж для физических лиц, юридических лиц и банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины представил концепцию новой модели валютного регулирования, первый законопроект в рамках которой регулятор планирует представить во втором квартале 2017 года.

Новая модель предполагает постепенное смягчение валютного регулирования в три этапа – снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций, ограничений с портфельных инвестиций и потоков долгового капитала, а также устранение всех препятствий для финансовых операций физических лиц за рубежом.

В настоящее время на рынке продолжают действовать лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы в эквиваленте 250 тыс. грн на одного клиента в сутки, лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 12 тыс. грн в день, а также обязательная продажа 65% валютной выручки экспортерами и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Сегодня, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,67/25,72 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.