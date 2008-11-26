Несите деньги в Нацбанк и вы не прогорите?

Национальный банк Украины намерен выпускать депозитные сертификаты для физических лиц, заявил в эфире телеканала «Интер» глава НБУ Владимир Стельмах.

«Вы сможете приносить свои деньги в Национальный банк на один, два, три, пять лет и тогда уж точно вы не прогорите», – сказал В.Стельмах.

Напомним, 23 октября руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий заявил, что отток денежных средств с банковских депозитных счетов в октябре 2008 г. составил 16,9 млрд. грн.

По его словам, в целом на банковских депозитных счетах на 21 октября 2008 г. находилось 321,5 млрд. грн. «Это депозиты населения и субъектов хозяйствования», - сказал он.

В.Литвицкий связал тенденцию оттока средств с паникой на финансовом рынке.

Следует отметить, что НБУ постановлением №319 с 13 октября запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. По данным Нацбанка, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн., или 2,7% объема срочных банковских вкладов.