Кабмин намерен провести перерасчет пенсий в 2017 году – министр соцполитики

Правительство разрабатывает законопроект о проведении в 2017 году осовременивания пенсий, которые превышают минимальный размер и не пересчитывались с 2012 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Сейчас чиновники разрабатывают законопроект, который позволит не только осовременить пенсии, но и провести глубокую пенсионную реформу в целом", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, для воплощения этого намерения необходимо около 50 миллиардов гривень. "Запланированное повышение минимальной заработной платы до 3 200 гривень позволит за счет отчислений в Пенсионный фонд накопить финансовый ресурс для дальнейшего перерасчета пенсий", - цитирует Реву пресс-служба.

По словам министра, осовременивание пенсий планировалось провести в этом году, но на это не хватило средств.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, осовременивание пенсий гражданам, которые получают выплаты выше прожиточного минимума, может коснуться 5 миллионов пенсионеров.

В августе текущего года Розенко заявлял, что Кабинет министров намерен провести перерасчет пенсий, размер которых составляет от 1 300 гривень до 3 000 гривень. На это необходимо было выделить дополнительно 8-10 миллиардов гривень.