Обама заявил о бюджетной реформе

Избранный президент США Барак Обама предлагает проект преодоления острейшего финансового кризиса в США, предусматривающий сохранение и создание 2,5 млн рабочих мест, сокращение налогового бремени для среднего класса американцев, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Однако для этого администрации Б.Обамы, которая приступит к работе 20 января 2009 г, придется пойти на "сокращение расходов". Об этом заявил вчера в Чикаго избранный президент.

Он дал ясно понять, что намерен добиваться внесения изменений в федеральный бюджет. "Во времена вызовов, когда мы столкнулись одновременно с ростом дефицита и тонущей экономикой, бюджетные реформы являются не вариантом действий, а необходимостью", - подчеркнул Б.Обама.

По его словам, Америка не в состоянии сохранять систему, при которой миллиарды долларов выбрасываются на программы, "переставшие быть полезными и существующие только за счет власти политиков, лобби или заинтересованных групп", - указал избранный президент.