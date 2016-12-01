Госдолг Украины за месяц снизился на 0,4% - до $68,4 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец октября 2016 года составила 68,35 млрд долл., что на 0,4% меньше показателя на начало месяца.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец октября составила 1,743 трлн грн, что на 2,3% меньше показателя на начало месяца.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-октябре, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 4,3%, или на 3,84 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 10,8%, или на 170,46 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец сентября 2016 года составила 68,61 млрд долл., что на 2,8%, или на 1,9 млрд долл., больше показателя на начало месяца.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец сентября составила 1,778 трлн грн, что на 3,9%, или на 66,48 млрд грн, больше показателя на начало месяца.

По оценкам аналитиков, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2016 года вырастет до 68 млрд долл., или 80% ВВП, после чего снизится в 2017 году до 75% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2016 год устанавливает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 1,946 трлн грн.