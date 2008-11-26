Пенсионный фонд в ноябре обеспечил полную выплату пенсий

По состоянию на 25 ноября, Пенсионный фонд Украины в полном объеме выплатил пенсии гражданам. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики.

В целом численность пенсионеров, которым профинансированы пенсии в ноябре, составляет 13 650,3 тыс. человек. Из них 13 039,0 тыс. - люди, которые получают трудовые пенсии, и 611,3 тыс. - военнослужащие силовых структур.