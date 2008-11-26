Пенсионный фонд в ноябре обеспечил полную выплату пенсий
09:57, 26 ноября 2008Финансы
0
Пенсии получили 13,7 млн. человек
По состоянию на 25 ноября, Пенсионный фонд Украины в полном объеме выплатил пенсии гражданам. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики.
В целом численность пенсионеров, которым профинансированы пенсии в ноябре, составляет 13 650,3 тыс. человек. Из них 13 039,0 тыс. - люди, которые получают трудовые пенсии, и 611,3 тыс. - военнослужащие силовых структур.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter