Международные резервы Украины составляют $15,3 миллиарда – НБУ

Международные резервы Украины на 1 декабря составляют около 15,3 миллиарда долларов, сообщил сегодня журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

"Резервы, которые мы планируем иметь, будут приблизительно 15,3 миллиарда долларов на 1 декабря. Возможно, цифра будет откорректирована, но приблизительно 15,3", – сказал Чурий.

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Относительно прогнозов по резервам на конец года он сообщил, что пока регулятор "формально" оставляет в прогнозе получение до конца года следующего транша от МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов.

С учетом уровня резервов на начало декабря, за месяц, по сравнению с началом ноября, резервы снизились на 0,2 миллиарда долларов, или на 1,3%.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по итогам октября практически не изменились и на 1 ноября составили 15,514 миллиарда долларов.

В конце октября Национальный банк Украины улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец года, повысив показатель их ожидаемого уровня до 17,5 миллиарда долларов с 17,2 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов на 1 января 2016 года.