Polish Re намерена активизировать работу в Украине

Перестраховочная компания Polish Re намерена активизировать работу с украинскими страховщиками.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил исполнительный директор, прокурист директор региона СНГ Polish Re Яцек КУГАЧ.

По его словам, более активному развитию бизнеса компании и будет способствовать изменение состава акционеров - новым акционером Polish Re станет канадский холдинг Fairfax.

По его словам, на сегодня доля рисков украинских компаний в портфеле Polish Re составляет 2,5%.

Я.КУГАЧ сообщил, что украинские страховщики отдают на перестрахование в основном имущественные риски, строительно-монтажные, моторные, риски по страхованию грузов, ответственности.

Справка УНИАН. Polish Re - единственная компания на польском рынке, которая специализируется исключительно на перестраховании. Компания была основана в 1996 г., занимает 1,9% перестраховочного рынка ЦВЕ.

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