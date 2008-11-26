Более 50 банков США включены в список проблемных

Более 50 американских банков пополнили в третьем квартале 2008 г список проблемных финансовых структур. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом говорится в заявлении Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, опубликованном во вторник.

Всего в данном списке числится теперь 171 банк. Это самый высокий показатель за последние 13 лет. Их активы в общей сложности оцениваются примерно в 116 млрд долл. При этом в заявлении корпорации не указываются конкретные названия, но эксперты полагают, что речь не идет о крупнейших двадцати банках США.

Глава корпорации Шейла Бэйр признала в этой связи наличие "серьезных проблем на финансовых рынках, которые в значительной степени отражаются на положении дел в экономике в целом". По ее словам, в подобной ситуации "с вызовами сталкиваются многие компании". В то же время она заверила, что "у большинства банков, несмотря на сложные условия, хорошая капитализация и они сохраняют рентабельность".

Ш.Бэйр также напомнила, что с начала года потерпели крах 22 банка, и 9 из них подобная участь постигла именно в третьем квартале. По ее словам, это самые худшие показатели за последние 75 лет.