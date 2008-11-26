Наличный курс доллара в банках Киева - 6,60/6,70 грн.

Официальный курс доллара США повысился на 31 копейку – до 6,60 грн. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 6,60 грн./долл., продажи – 6,70 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Укргазбанк»: покупка – 6,52 грн./долл., продажа – 6,70 грн./долл.;

«Укрсоцбанк»: покупка – 6,60 грн./долл., продажа – 6,70 грн./долл.;

«ПриватБанк»: покупка – 6,65 грн./долл., продажа – 6,708 грн./долл.

В Ощадбанке курс покупки доллара составлял 6,65 грн./долл., продажи – 6,7087 грн./долл., в «Укрэксимбанке» – 6,65 грн./долл. и 6,7087 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 ноября, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,29 грн. за доллар, снизив его на 1,9%, по сравнению с курсом на 24 ноября (6,17 грн./долл.).

Напомним, с 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

Во вторник, 25 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись ростом котировок – 6,71/6,75 грн.