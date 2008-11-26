Украина и ВБ подписали кредитное соглашение в 3 млрд. грн.

Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении кредита в размере 3 млрд. грн. на 30 лет для покрытия дефицита госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня подписано соглашение со Всемирным банком на привлечение на 30 лет 3 млрд. грн. для покрытия планового дефицита бюджета и это самое лучшее заимствование из тех, которые брали правительства для покрытия дефицита госбюджета, поскольку стоимость этих денег до 5% годовых и на 30 лет», - сказала она.

Премьер отметила, что таким образом можно считать, что дефицит госбюджета «закрывается нормально» и сотрудничество с Всемирным банком идет успешно.

«Это стабилизирует бюджетную политику, стабилизирует финансирование расходов бюджета и дает возможность выполнить ту часть закона о бюджете, которая предусматривает покрытие дефицита и финансирование за счет этого расходов», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что условием предоставления кредита было принятие закона о госзакупках.

«Мы приняли с вами постановление на внеочередном заседании правительства (о проведении госзакупок – УНИАН), и сейчас, как следствие, мы смогли закончить этот процесс (переговоров с ВБ), и получить кредит», - отметила она.

Напомним, 13 ноября директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в ходе встречи с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО заявил, что ВБ готов активизировать сотрудничество с Украиной, в частности для нормализации ситуации в банковской сфере.

«Наша стратегия с Украиной предусматривает приблизительно 1 млрд. долл. США в год и мы попросили еще дополнительные ресурсы, чтобы покрыть проблемы банковского сектора», - заявил М.РАЙЗЕР.

По его словам, важно и то, чтобы расширение сотрудничества Украины и ВБ проходило не только с целью противостоять кризису, но и для реализации проектов, позволяющих укрепить экономику Украины и содействовать ее развитию.

Со своей стороны Ю.ТИМОШЕНКО заявила о стремлении Украины активизировать сотрудничество с ВБ.

По ее словам, начиная с 1992 года, ВБ предоставил Украине в виде инвестиций и поддержки бюджета 5 млрд. долл.

Отметим, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.

18 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) могут принять участие в формировании Стабилизационного фонда.

Он отметил, что согласно законодательству, источниками формирования Стабфонда могут выступать как средства от приватизации и размещения ценных бумаг, так и средства внешнего финансирования.