Гривня за день опустилась до 25,80 за доллар

В четверг, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,70/25,80 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2217/27,3247 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4037 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6382 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 476 сделок на сумму 259,06 миллиона долларов.