Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,63 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2563,8209 (1 декабря – 2555,8575)

100 EUR – 2724,5725 (1 декабря – 2718,1545)

10 RUR – 4,0261 (1 декабря – 3,9177)

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,70/25,80 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,2217/27,3247 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4037 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6382 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 476 сделок на сумму 259,06 миллиона долларов.