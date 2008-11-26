Власти административно ограничили доступ населения к валюте - Astrum

Эксперты компании «Astrum Investment Management» считают, что власть сейчас занимается «поиском крайнего» в сложившейся ситуации на валютном рынке, в то время как ситуация ухудшается в связи со снижением экспорта и потерей доверия населения к банковской системе и к гривне.

Об этом говорится в комментарии компании по поводу заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о его обеспокоенности сохраняющимся высоким спросом на валюту на межбанковском рынке», переданном агентству УНИАН.

"Ошибки, которые были допущены в самом начале развития кризиса, а именно: невыход на валютный рынок, непоследовательность действий и заявлений - привели к повышенному спросу на валюту у населения и предприятий. Мы считаем, что у экономики нет ресурсов для удовлетворения такого спроса при текущем курсе, поскольку мы ожидаем в 4-м квартале сохранение дефицита текущего счета платежного баланса, а рефинансирование из-за границы доступно только лишь для дочерних иностранных структур", - говорится в сообщении.

Как считают эксперты, сейчас власть пытается административно ограничить доступ участников рынка (населения) к валюте, что не снимает напряженности, а только лишь повышает девальвационные ожидания.

По мнению экспертов «Astrum Investment Management», единственный выход в сложившейся ситуации - отпустить курс доллара на 1-2 месяца и позволить ему дойти до своего потолочного значения, вследствие чего спрос на валюту на данной отметке уменьшится. Тогда население начнет продавать валюту, и курс развернется в сторону уравновешенного. Чем дольше ограничивать спрос с помощью административных мер (закрывать и ограничивать деятельность обменных пунктов, банков), тем более высокого уровня достигнет курс, и тем медленнее он будет возвращаться к уравновешенному состоянию, считают эксперты.

Как сообщалось, вчера В.ЮЩЕНКО заявил, что обеспокоен сохранением высокого спроса на валюту на межбанковском рынке.

По словам Президента, вчера спрос на доллар на межбанке превышал 1 млрд. долларов. При этом предложение составляло 0,5 млрд. долларов. В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что позитивным является то, что объем средств в долларах, которые поступают на счета субъектов хозяйственной деятельности и списываются с этих счетов, практически одинаков.

В свою очередь, первый заместитель главы Секретариата Президента А.ШЛАПАК сообщил, что на сегодня уже ведется работа относительно определения причин высокого спроса на валюту, и уже до конца недели, возможно, можно будет выйти на принятие каких-либо решений в данном вопросе. В частности, А.ШЛАПАК, отметил необходимость проверки целесообразности операций банков по покупке валюты для собственных нужд.

Сегодня официальный курс гривни по отношению к доллару США повысился на 31 копейку - до 6,60 грн. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 6,60 грн./долл., продажи - 6,70 грн./долл.

Напомним, с 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

Во вторник, 25 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись ростом котировок - 6,71/6,75 грн.