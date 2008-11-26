Таможни ЕС проводят операцию по борьбе с отмыванием средств

Таможенные службы ЕС проводят крупнейшую в истории сообщества операцию по борьбе с отмыванием финансовых средств. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции представители французской таможни.

Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, Франция выступает координатором данных действий таможенных служб.

Операция, начатая еще в сентябре, позволила уже изъять в странах ЕС 45 млн евро наличными. В большинстве своем это средства, полученные незаконным путем - от различных финансовых махинаций, торговли наркотиками, продажи контрафактных товаров.

В настоящее время операция продолжается. Судебные органы различных стран ведут следствие по ряду открытых дел.