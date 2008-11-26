Кабмин не решился изменить макропоказатели госбюджета на 2009 год
Рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание правительства…
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели государственного бюджета на 2009 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Она отметила, что этот вопрос обсуждался, и его рассмотрение было перенесено на следующее заседание Кабинета министров.
Напомним, законопроект Кабинета министров о госбюджете 2009 года был зарегистрирован 15 сентября в Верховной Раде Украины.
Согласно документу, доходы госбюджета на 2009 год составляют 288 млрд. 98 млн. 60,9 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда планируются в сумме 241 млрд. 148 млн. 566,4 тыс. грн. и доходы спецфонда - 46 млрд. 949 млн. 494,5 тыс. грн.
Расходы госбюджета на 2009 год составляют 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда - 250 млрд. 506 млн. 397,4 тыс. грн., спецфонда – 51 млрд. 678 млн. 291,7 тыс. грн.
Правительство определило дефицит государственного бюджета в объеме 17,4 млрд. грн., или 1,37% ВВП, в том числе по общему фонду 9,5 млрд. грн., или 0,75% ВВП, который предусматривается профинансировать за счет ожидаемых поступлений от приватизации государственного имущества, - 4 млрд. грн., а также осуществления заимствований - 5,5 млрд. грн.
Прогноз доходов государственного бюджета Украины на 2009 год с учетом макропоказателей, исходя из итогов выполнения бюджета за 2007 год и в текущем году, составляет по сводному бюджету 372,5 млрд. грн. (29,4% ВВП), в том числе по общему фонду - 310,1 млрд. грн. (24,5% ВВП). Расходы по сводному бюджету составляют 392 млрд. 500 млн. грн., в том числе по общему фонду - 310 млрд. 900 млн. грн.
Предельный размер дефицита Госбюджета на 2009 год установлен в размере 17 млрд. 380 млн. 231,2 тыс. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда госбюджета Украины - 9 млрд. 500 млн. грн., предельный размер дефицита спецфонда - 7 млрд. 880 млн. 231,2 тыс. грн. Оборотная кассовая наличность госбюджета на 2009 год установлена в размере до 2% расходов общего фонда Госбюджета.
10 сентября Кабинет министров Украины утвердил прогнозные макропоказатели социального и экономического развития Украины на 2009 год.
Показатель инфляции (декабрь к декабрю) утвержден на уровне 9,5%, рост ВВП - 6%, рост промпроизводства - 5,7%, рост цен производителей промышленной продукции – 18,5%. Рост среднегодовой номинальной зарплаты в 2009 году прогнозируется на уровне 17,3%.
Между тем, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 году до 1%. В своем докладе ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины в текущем году на уровне 6%, инфляцию – 20,2% (с начала года), среднегодовую инфляцию – 24,8%.
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в текущем году ожидается ЕБРР на уровне 17,8 млрд. долл., объем прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 9,5 млрд. долл.
«Краткосрочные перспективы развития экономики страны выглядят все мрачнее. В 2008 году темпы инфляции должны снизиться до 6%, а в следующем году их ожидает резкое падение из-за менее благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и сокращения внутреннего спроса. Смягчению грядущего в новом году внешнеэкономического шока, связанного с повышением цены на импортируемый газ и/или снижением цен на металлы, может способствовать установление более гибкого режима обменного курса. По-прежнему сохраняется фактор уязвимости в банковской системе, чье быстрое развитие, вероятно, застопорится из-за ужесточения условий привлечения внешнего финансирования и ухудшения качества активов. С конца августа украинский частный сектор оказался практически отрезан от международных рынков капитала, что особенно тяжело сказалось на положении банков и предприятий с низким кредитным рейтингом», - отмечает ЕБРР.