Кабмин не решился изменить макропоказатели госбюджета на 2009 год

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели государственного бюджета на 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался, и его рассмотрение было перенесено на следующее заседание Кабинета министров.

Напомним, законопроект Кабинета министров о госбюджете 2009 года был зарегистрирован 15 сентября в Верховной Раде Украины.

Согласно документу, доходы госбюджета на 2009 год составляют 288 млрд. 98 млн. 60,9 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда планируются в сумме 241 млрд. 148 млн. 566,4 тыс. грн. и доходы спецфонда - 46 млрд. 949 млн. 494,5 тыс. грн.

Расходы госбюджета на 2009 год составляют 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда - 250 млрд. 506 млн. 397,4 тыс. грн., спецфонда – 51 млрд. 678 млн. 291,7 тыс. грн.

Правительство определило дефицит государственного бюджета в объеме 17,4 млрд. грн., или 1,37% ВВП, в том числе по общему фонду 9,5 млрд. грн., или 0,75% ВВП, который предусматривается профинансировать за счет ожидаемых поступлений от приватизации государственного имущества, - 4 млрд. грн., а также осуществления заимствований - 5,5 млрд. грн.

Прогноз доходов государственного бюджета Украины на 2009 год с учетом макропоказателей, исходя из итогов выполнения бюджета за 2007 год и в текущем году, составляет по сводному бюджету 372,5 млрд. грн. (29,4% ВВП), в том числе по общему фонду - 310,1 млрд. грн. (24,5% ВВП). Расходы по сводному бюджету составляют 392 млрд. 500 млн. грн., в том числе по общему фонду - 310 млрд. 900 млн. грн.

Предельный размер дефицита Госбюджета на 2009 год установлен в размере 17 млрд. 380 млн. 231,2 тыс. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда госбюджета Украины - 9 млрд. 500 млн. грн., предельный размер дефицита спецфонда - 7 млрд. 880 млн. 231,2 тыс. грн. Оборотная кассовая наличность госбюджета на 2009 год установлена в размере до 2% расходов общего фонда Госбюджета.

10 сентября Кабинет министров Украины утвердил прогнозные макропоказатели социального и экономического развития Украины на 2009 год.

Показатель инфляции (декабрь к декабрю) утвержден на уровне 9,5%, рост ВВП - 6%, рост промпроизводства - 5,7%, рост цен производителей промышленной продукции – 18,5%. Рост среднегодовой номинальной зарплаты в 2009 году прогнозируется на уровне 17,3%.

Между тем, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 году до 1%. В своем докладе ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины в текущем году на уровне 6%, инфляцию – 20,2% (с начала года), среднегодовую инфляцию – 24,8%.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в текущем году ожидается ЕБРР на уровне 17,8 млрд. долл., объем прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 9,5 млрд. долл.

«Краткосрочные перспективы развития экономики страны выглядят все мрачнее. В 2008 году темпы инфляции должны снизиться до 6%, а в следующем году их ожидает резкое падение из-за менее благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и сокращения внутреннего спроса. Смягчению грядущего в новом году внешнеэкономического шока, связанного с повышением цены на импортируемый газ и/или снижением цен на металлы, может способствовать установление более гибкого режима обменного курса. По-прежнему сохраняется фактор уязвимости в банковской системе, чье быстрое развитие, вероятно, застопорится из-за ужесточения условий привлечения внешнего финансирования и ухудшения качества активов. С конца августа украинский частный сектор оказался практически отрезан от международных рынков капитала, что особенно тяжело сказалось на положении банков и предприятий с низким кредитным рейтингом», - отмечает ЕБРР.