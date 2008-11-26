Тимошенко: В ЕС будет стабильность только с Украиной и Россией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Европейском Союзе будет стабильность и процветание только в случае обеспечения европейского пути развития Украины и России.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом говорится в статье главы украинского правительства, напечатанной в специальном выпуске журнала The Economist «Мир в 2009 году».

В статье Ю.ТИМОШЕНКО выражает мнение, что в 2009 году Европейский Союз должен признать приоритетной задачей гарантирование того, чтобы текущие изменения, происходящие в странах между ЕС и Россией, продолжались «правильным, мирным и, главное, взаимовыгодным путем».

Премьер-министр Украины надеется, что Европа начнет решать стратегическую задачу по вакууму безопасности, который возник в странах, находящихся между Европейским Союзом и Россией.

«В 2009 Европа начнет признавать, что только обеспечив европейское призвание России и Украины Европейский Союз сможет продолжать свой путь стабильности и процветания», - отмечает она.

Премьер-министр сравнивает сегодняшние отношения между Украиной и Россией с отношениями между Германией и Францией в послевоенный период и называет их моделью для построения отношений между нашими соседними странами.

«Успех франко-немецкого примирения за последние полвека является дающей надежду моделью. Цель четко понятна: Россия и Украина на пути к превращению в двух состоятельных и дружных соседей, наподобие сегодняшних Франции и Германии», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

«Чтобы обеспечить такой результат, - считает премьер, - существует неотложная потребность ввести механизмы, способствующие реформам и обновлению обеих стран, не создавая напряжения».

Премьер-министр Украины также отмечает, что перемещение российско-украинских отношений в более широкий европейский контекст сделает их более стабильными.

«Во время Помаранчевой революции Украина сделала выбор, не между Россией и Западом, а между демократией и авторитаризмом. Отношениям между Украиной, Россией и ЕС нельзя позволять дрейфовать. Только благодаря установлению прочных институционных связей по всему региону будут доминировать общие политические и экономические проекты, а не страх опасности», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Специальный выпуск «Мир в 2009 году» является ежегодным изданием журнала The Economist, который распространяется в 100 странах мира на 20-и языках.

Авторами статей для выпуска “Мир в 2009 году” стали премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, Президент Бразилии Луис Інасио ЛУЛА да СИЛВА, премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес САПАТЕРО, премьер-министр Австралии Кевин РАДД и бывший госсекретарь США Генри КИСИНДЖЕР.

Авторами статей для выпуска “Мир в 2008 году” были Президент Франции Николя Саркози, Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун, спикер палаты представителей США Нэнси ПЕЛОЗИ, мэр Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ, президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ.

«Экономист» (The Economist) – влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Издается в Великобритании с 1843 года. В 2006 году его тираж превысил один миллион экземпляров.