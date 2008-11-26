В 2009 году гривни будет не хватать, доллар подешевеет – «Укргазбанк»

В Украине в 2009 году следует ожидать острой нехватки наличной гривни и удешевления американской валюты.

Как отмечает советник председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» Александр Охрименко: «На сегодня то, что происходит с долларом – безосновательная паника. Когда все международные аналитики говорят о существенной девальвации доллара, у нас доллар, наоборот, завоевывает позиции».

А.Охрименко считает, что ситуация может кардинально измениться уже в следующем году: «Сейчас ощущается острая нехватка доллара, в 2009 году стоит ожидать нехватки гривни». По его словам, доллары невозможно будет сдать.

По мнению А.Охрименко, причиной панической скупки долларов населением на сегодня является то, что американская валюта стала объектом инвестирования, а само население стало спекулянтом в курсообразовании. Он также отметил, что ситуация с долларом на валютном рынке – это «исключительно психологический фактор».

А.Охрименко не видит оснований для покупки доллара по цене 7-8 грн. «США находится в состоянии кризиса, и нет смысла приобретать валюту страны, которая находится в кризисе», – сказал он.

Еще одной причиной удешевления доллара, по мнению советника предправления «Укргазбанка», может стать существенное вливание «зеленого» в экономики мировых стран, что произойдет в 2009 году. Он уверен, что это приведет к мировой девальвации доллара.