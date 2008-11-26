Кабмин намерен рекапитализировать госбанки на 7 млрд. грн.

Кабинет министров Украины намерен рекапитализировать государственные банки на 7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления ОАО "Ощадбанк" Анатолий ГУЛЕЙ журналистам в среду.

«Речь идет о 4 млрд. грн. в уставный капитал «Ощадбанка» и 3 млрд. грн. - «Укрэксимбанка»», - сказал А.ГУЛЕЙ.

По его словам, этот вопрос должен был рассматриваться еще на прошлом заседании Кабинета министров, но по определенным причинам был отложен.

А.ГУЛЕЙ подчеркнул, что рекапитализация проводится с целью финансирования госбанками реального сектора экономики.

Говоря об "Ощадбанке", он отметил, что средства будут направлены на реализацию программ в энергетическом секторе.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. Уставный капитал на 1 октября 2007 г. - 1,12 млрд. грн. 100% акций банка принадлежат государству.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Уставный капитал на 1 октября 2008 г. - 2,063 млрд. грн.