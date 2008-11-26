НБУ отменит резервирование для комбанков

С 5 декабря Национальный банк Украины снизит обязательное резервирование для коммерческих банков по привлеченным средствам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам в среду.

«Мы приняли постановление, согласно которому отменяем резервирование по национальной валюте (привлеченных средств - УНИАН), оно будет нулевое, и уменьшаем резервирование по иностранной валюте», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

По его словам, ставка обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте будет снижена для средств до востребования с 5 до 4%, для срочных средств - с 4 до 3%.

(На сегодня действует ставка обязательного резервирования привлеченных средств в национальной валюте на уровне 1% для средств до востребования, на уровне 0,5% для срочных средств - УНИАН).

Кроме этого, по словам А.ШАПОВАЛОВА, НБУ отменил свое постановление о покрытии обязательных резервов кассовыми остатками. По оценкам НБУ, такие действия дадут возможность увеличить ликвидность банков на 4-5 млрд. грн.