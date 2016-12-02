"Я не буду у них на подтанцовке": Гройсман пригрозил контролирующим органам, которые "кошмарят бизнес"

Контролирующие органы в Украине, в первую очередь налоговая и таможенные службы, должны работать на благо бизнеса, а не «кошмарить» его, иначе в правительстве готовы объявить таким контролерам войну.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы международной конференции «Зона свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».

«Я не буду у них на подтанцовке, - сказал Гройсман. - Контролирующие органы должны перестать кошмарить бизнес, или мне придется объявить им войну. И, к сожалению, такая война уже объявлена».

Гройсман напомнил, что две недели назад Кабмин отменил действие 367 регуляторных актов, которые во многом были «бесполезными», и, по словам премьера, за прошедшие две недели ни одно ведомство не обратилось в правительство за тем, чтобы восстановить действие какого-либо из отмененных документов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября приняла во втором чтении депутатский закон о моратории на проведение государственных плановых проверок малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года.

Также Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере государственного надзора», который предполагает создание единой открытой электронной базы государственных проверок бизнеса и ограничение количества плановых проверок до одной в год.