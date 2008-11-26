Укрэксимбанк и Ощадбанк ”оздоровятся” на 1 млрд. грн.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 1 млрд. грн. на увеличение уставных капиталов ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Ощадбанк», заявил сегодня первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий Шаповалов.

По его словам, сумма вливания в уставные капиталы госбанков может быть увеличена после проведения их аудита.

Напомним, сегодня председатель правления ОАО "Ощадбанк" Анатолий Гулей сообщил, что Кабинет министров Украины намерен рекапитализировать государственные банки на 7 млрд. грн.

«Речь идет о 4 млрд. грн. в уставный капитал «Ощадбанка» и 3 млрд. грн. - «Укрэксимбанка»», - сказал А.Гулей.

Он подчеркнул, что рекапитализация проводится с целью финансирования госбанками реального сектора экономики.

Говоря об "Ощадбанке", он отметил, что средства будут направлены на реализацию программ в энергетическом секторе.

Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. Уставный капитал на 1 октября 2007 г. - 1,12 млрд. грн. 100% акций банка принадлежат государству.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Уставный капитал на 1 октября 2008 г. - 2,063 млрд. грн.