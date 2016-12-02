Экономика Украины выросла на 1,2% - Минэкономразвития

ВВП Украины в январе-октябре 2016 года вырос на 1,2%, сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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«В целом по итогам 10 месяцев (2016 года - УНИАН) рост ВВП оценивается на уровне 1,2% (расчеты МЭРТ)», - говорится в материале.

С учетом указанной динамики ВВП, министерство сохранило прогноз роста украинской экономики по итогам 2016 года на уровне 1%.

При этом в Минэкономразвития отметили, что основными факторами позитивной динамики ВВП в январе-октябре стали повышение мировых цен на продукцию украинского экспорта, улучшение финансовых результатов предприятий и последовавшее за ним повышение инвестиционной активности, увеличение внутреннего спроса, а также низкая статистическая база.

По мнению аналитиков министерства, рисками для роста украинской экономики до конца года могут стать падение цен на сырьевую продукцию из-за возможного замедления роста экономики Китая, расширение торговых ограничений и эскалация военного конфликта со стороны России, а также усиление девальвационных процессов и ускорение инфляции.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,4% после роста на 0,6% во втором квартале в аналогичном измерении.

По прогнозам правительства, рост экономики Украины по итогам текущего года составит порядка 1,5%. Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%, ЕБРР оценивает рост ВВП по итогам года на уровне 2%.