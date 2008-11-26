Золотовалютные резервы НБУ в норме - Шаповалов

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на сегодня составляют 32,5 млрд. долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам.

«Золотовалютные резервы в норме», - отметил он.

Напомним, в ходе банковского форума 13 ноября в Киеве глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что сейчас выступает против резкого укрепления гривни, также как он выступал против резкой ревальвации курса в текущем году, что привело к потере более 9 млрд. долл. золотовалютных резервов страны и дестабилизировало валютный рынок.

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в сентябре т.г. снизились на 1,4% или на 533,98 млн. долл. - до 37 млрд. 528,6 млн. долл.