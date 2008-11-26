Золотовалютные резервы НБУ в норме - Шаповалов
Они составляют 32,5 млрд. долл.
Золотовалютные резервы Национального банка Украины на сегодня составляют 32,5 млрд. долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам.
«Золотовалютные резервы в норме», - отметил он.
Напомним, в ходе банковского форума 13 ноября в Киеве глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что сейчас выступает против резкого укрепления гривни, также как он выступал против резкой ревальвации курса в текущем году, что привело к потере более 9 млрд. долл. золотовалютных резервов страны и дестабилизировало валютный рынок.
Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в сентябре т.г. снизились на 1,4% или на 533,98 млн. долл. - до 37 млрд. 528,6 млн. долл.