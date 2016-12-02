Валютные качели продолжаются: гривня опустилась до 25,95 за доллар

В пятницу, 2 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,88/25,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5531/27,5932 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4025/0,4035 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9049 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 76 сделок на сумму 41,98 млн долл.