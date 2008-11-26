”Нафтогаз” претендует на часть кредита МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы правления «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Возможные переговоры с МВФ, что очередной специальный транш будет выделен для этого», - сказал он, отвечая на вопрос об источниках погашения долга за газ.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что источниками погашения могут быть выручка с рынка продажи газа, бюджетные заимствования и предоплата за часть транзита российского газа по территории Украины в следующем году.