Минуглепром подготовил 25 инвестпроектов на 6,4 млрд. грн.

Министерство угольной промышленности Украины подготовило на 2009 год для рассмотрения правительством двадцать пять инвестиционных проектов, которые кардинально изменят ситуацию в угольной отрасли Украины. В соответствии с этими проектами, утвержденными техническим советом Минуглепрома, объем привлеченных вложений может превысить 6,4 миллиарда гривень, сообщает пресс-служба министерства.

Эту сумму инвестиций, за намерениями руководства Минуглепрома, планируется привлечь в производство без использования собственных средств и средств госбюджета.

Как подчеркнул министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ, реализация проектов даст возможность ввести в эксплуатацию на шахтах государственного сектора экономики Украины тридцать новых очистительных забоев и предусматривает использование не менее 400 тысяч тонн металлоконструкций.

Для сопровождения и реализации инвестиционных проектов Минуглепром предложил создать межведомственную рабочую группу. Руководителем группы предложено назначить первого заместителя министра угольной промышленности Украины Александра ФРАНЦИШКО.