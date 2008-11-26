Еврокомиссия представила план спасения экономики на 200 млрд. евро
Нужно восстановить уверенность в завтрашнем дне...
Еврокомиссия представила план стимулирования экономики ЕС, предполагающий финансовые вливания в размере 200 млрд. евро, что составляет 1,5% суммарного ВВП стран Евросоюза, сообщает Би-би-си.
Предполагается, что эти меры помогут сохранить миллионы рабочих мест.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал предлагаемый план "своевременным и адресным".
"Наш подход заключается в том, чтобы предложить странам набор инструментов для преодоления кризиса. Членам ЕС не придется действовать по одному и тому же образцу - каждая страна выберет те меры, которые ей необходимы", - заявил Баррозу.
"Это лучший способ помочь нашим гражданам восстановить уверенность в завтрашнем дне и развеять их опасения о грядущей глубокой и продолжительной рецессии", - добавил Баррозу.
Предложения Еврокомиссии носят рекомендательный характер и должны быть утверждены на саммите ЕС в декабре.