Еврокомиссия представила план спасения экономики на 200 млрд. евро

Еврокомиссия представила план стимулирования экономики ЕС, предполагающий финансовые вливания в размере 200 млрд. евро, что составляет 1,5% суммарного ВВП стран Евросоюза, сообщает Би-би-си.

Предполагается, что эти меры помогут сохранить миллионы рабочих мест.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал предлагаемый план "своевременным и адресным".

"Наш подход заключается в том, чтобы предложить странам набор инструментов для преодоления кризиса. Членам ЕС не придется действовать по одному и тому же образцу - каждая страна выберет те меры, которые ей необходимы", - заявил Баррозу.

"Это лучший способ помочь нашим гражданам восстановить уверенность в завтрашнем дне и развеять их опасения о грядущей глубокой и продолжительной рецессии", - добавил Баррозу.

Предложения Еврокомиссии носят рекомендательный характер и должны быть утверждены на саммите ЕС в декабре.