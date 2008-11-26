Сокращение ВВП Украины в 2009 году может составить 5%, инфляция – 9,5%

Министерство экономики предлагало сегодня правительству утвердить макропоказатели на 2009 год – ВВП на уровне -5%, инфляция – 9,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня журналистам.

«Министерство экономики прогнозирует ВВП -5% на следующий год, а до конца этого года – рост на уровне 3,5-4%. Инфляция до конца этого года - на уровне 21,9%, на следующий год министерство считает, что можно вложиться в инфляционный показатель 9,5%», - сказал А.ШЛАПАК.

По его мнению, такие показатели являются реальными, но Министерство экономики плохо подготовило этот вопрос для рассмотрения на сегодняшнем заседании правительства.

«Во всяком случае, все предложения по макропоказателям высказывались с голоса, и, как следствие, не было возможности проведения реальной дискуссии», - пояснил он.

А.ШЛАПАК считает, что Министерство экономики должно было изложить информацию о расчетах, на основании которых были выведены макропоказатели.

«Можно разбить все обстоятельства на две большие группы, первая из которых - это объективные обстоятельства, а именно: какие учитывались цены на энергоносители, как оценивалось развитие мировой ситуации, особенно в тех государствах, которые являются нашими основными торговыми партнерами. А вторая группа – это субъективные обстоятельства: как будет организована правительственная экономическая политика на следующий год, в первую очередь налоговая политика, торговая политика, ценовая политика, прежде всего на услуги естественных монополий», - пояснил он.

Кроме того, формирование макропоказателей должно осуществляться с учетом и социальной политики правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 года. Рассмотрение этого вопроса перенесено на следующее заседание Кабинета министров.