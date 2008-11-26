Сокращение ВВП Украины в 2009 году может составить 5%, инфляция – 9,5%
Министерство экономики предлагало сегодня правительству утвердить эти цифры, сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак. Он считает такие показатели реальными...
Министерство экономики предлагало сегодня правительству утвердить макропоказатели на 2009 год – ВВП на уровне -5%, инфляция – 9,5%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня журналистам.
«Министерство экономики прогнозирует ВВП -5% на следующий год, а до конца этого года – рост на уровне 3,5-4%. Инфляция до конца этого года - на уровне 21,9%, на следующий год министерство считает, что можно вложиться в инфляционный показатель 9,5%», - сказал А.ШЛАПАК.
По его мнению, такие показатели являются реальными, но Министерство экономики плохо подготовило этот вопрос для рассмотрения на сегодняшнем заседании правительства.
«Во всяком случае, все предложения по макропоказателям высказывались с голоса, и, как следствие, не было возможности проведения реальной дискуссии», - пояснил он.
А.ШЛАПАК считает, что Министерство экономики должно было изложить информацию о расчетах, на основании которых были выведены макропоказатели.
«Можно разбить все обстоятельства на две большие группы, первая из которых - это объективные обстоятельства, а именно: какие учитывались цены на энергоносители, как оценивалось развитие мировой ситуации, особенно в тех государствах, которые являются нашими основными торговыми партнерами. А вторая группа – это субъективные обстоятельства: как будет организована правительственная экономическая политика на следующий год, в первую очередь налоговая политика, торговая политика, ценовая политика, прежде всего на услуги естественных монополий», - пояснил он.
Кроме того, формирование макропоказателей должно осуществляться с учетом и социальной политики правительства.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 года. Рассмотрение этого вопроса перенесено на следующее заседание Кабинета министров.