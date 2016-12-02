Женщины в Украине зарабатывают в среднем на 35% меньше мужчин (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о средней заработной плате украинцев за 9 месяцев 2016 года.

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При этом, существуют две отрасли, в которых женщины зарабатывают в среднем больше мужчин: административное и вспомогательное обслуживание, где зарплата женщин составляет 4 тыс. грн против 3,8 тыс. грн у мужчин, а также работа в библиотеках, архивах, музеях и других учреждениях культуры, где женщины получают 3,6 тыс. грн в месяц, а мужчины – 3,5 тыс. грн.

По данным Госстата, в сфере образования женщины получают лишь на 7,4% меньше мужчин (3,6 тыс. грн и 3,9 тыс. грн соответственно), в строительной отрасли - на 6,8% (4,3 тыс. грн и 4,6 тыс. грн ), на транспорте – на 2,4% (5,5 тыс. грн и 5,6 тыс. грн).

Более существенная разница в зарплатах женщин и мужчин отмечена за 9 месяцев текущего года в почтовой и курьерской деятельности, где женщины получают на 69% меньше мужчин (2,5 тыс. грн и 4,2 тыс. грн соответственно), в оптовой торговле и ремонте транспортных средств – на 28,4% (4,9 тыс. грн и 6,3 тыс. грн), в сельском хозяйстве – на 23,1% (3,3 тыс. грн и 4 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, реальная заработная плата в Украине, по данным Госстата, в октябре 2016 года была ниже показателя прошлого месяца на 3%. При этом, по сравнению с октябрем 2015 года, реальная заработная плата выросла в октябре на 6,2%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре снизилась на 0,2% по сравнению с сентябрем и составила 5350 грн.

Самые высокие средние зарплаты в октябре зафиксированы в авиационном транспорте – 27,2 тыс. грн, финансовой, страховой деятельности – 10,5 тыс. грн и сфере телекоммуникаций – по 9,6 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в октябре был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 3,1 тыс. грн, образовании – 3,7 тыс. грн и здравоохранении - 3,5 тыс. грн.