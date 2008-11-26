Долг по зарплате превысил 1 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2008 года выросла на 56%, или на 374,9 млн. грн., и на 1 ноября т.г. составила 1 млрд. 043 млн. 622 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 668,7 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

(УНИАН: последний раз задолженность по зарплате более 1 миллиарда гривень была зафиксирована на 1 августа 2006 года – тогда она составила 1 млрд. 089,1 млн. грн.).

По данным Госкомстата, наибольшие темпы роста задолженности зафиксированы в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На 1 ноября в Донецкой области сумма задолженности составила 289,263 млн. грн., что на 71%, или на 120,2 млн. грн. выше показателя на 1 января т.г.

В Луганской области сумма задолженности составила 114,414 млн. грн. (выше на 47%, или на 36,6 млн. грн.), в Харьковской – 91,171 млн. грн. (выше на 64%, или на 35,6 млн. грн.).

Высокий уровень задолженности по зарплате зафиксирован еще в нескольких областях. Во Львовской области сумма задолженности на 1 ноября составила 61,058 млн. грн. (рост против января с.г. на 170%, или 38,4 млн. грн.); в АР Крым – 50,585 млн. грн. (рост на 13%, или 5,9 млн. грн.); в Днепропетровской области – 55,697 млн. грн. (рост на 69%, или 22,7 млн. грн.); Одесской – 38,032 млн. грн. (рост на 37%, или 10,3 млн. грн.); Запорожской – 36,808 млн. грн. (рост на 54%, или 12,9 млн. грн.).

В Киеве задолженность на 1 ноября составила 44,471 млн. грн. (рост против начала года на 574%, или на 37,8 млн. грн.).

В то же время, на 1 ноября 2008 г. зафиксировано сокращение долга по зарплате в Кировоградской области – 30,590 млн. грн. (сокращение по сравнению с началом года на 8,4%, или на 2,8 млн. грн.); Николаевской - 14,463 млн. грн. (сокращение на 2,2%, или на 0,337 млн. грн.), Ривненской - 6,063 млн. грн. (сокращение на 12%, или на 0,837 млн. грн.), Тернопольской – 12,370 млн. грн. (сокращение на 14%, или на 2,030 млн. грн.), Хмельницкой – 14,420 млн. грн. (сокращение на 12%, или на 1,980 млн. грн.), Черновицкой – 1,920 млн. грн. (сокращение на 29%, или на 0,780 млн. грн.).

Госкомстат сообщает, что задолженность по зарплате в целом по Украине за октябрь увеличилась на 23%, или на 194,2 млн. грн., по сравнению с 1 октября 2008 года, когда общий долг составлял 849,4 млн. грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января т.г. задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля - 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн., на 1 августа – 756,1 млн. грн., на 1 сентября – 695,2 млн. грн., на 1 октября - 849,365 млн. грн.