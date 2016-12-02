Гройсман - бизнесу: не давайте взяток, чиновников проверим на чистоплотность

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал бизнес быть законопослушным, не давать чиновникам взятки, и одновременно предложил провести проверки для представителей контролирующих органов, в особенности Государственной фискальной службы, на предмет их чистоплотности и соблюдения закона.

Об этом глава правительства сказал в ходе работы международной конференции "Зона свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров".

"Я вас призываю: не давайте взятки! Но я реалист, я понимаю всю проблематику. Многие думают: "Да, вот я сейчас не заплачу, а потом мне мозг вынесут". И я понимаю эту логику", - сказал Грйосман, обращаясь к предпринимателям.

При этом он призвал их не бояться быть честными и сигнализировать о случаях нарушения закона.

"Я хочу посмотреть в глаза антигосударственным подонкам, которые давят бизнес. Их нужно знать и выводить за пределы власти, потому что вреда от них больше, чем пользы, - сказал Гройсман. - Нас больше. Мы изменим ситуацию, и законодательство нам это позволяет. А мы (правительство - УНИАН) будем на вашей стороне".

Гройсман подчеркнул, что сегодня правительство уже сделало немало для поддержки честного бизнеса.

"Мы уже отменили приказ, который давал возможность ГФС открывать уголовное дело только на основании того, что инспектор пришел и написал миллион штрафных санкций. Мы это запретили. Это нельзя делать. Но я не исключаю, что кто-то этим и сейчас злоупотребляет. Думаю, что сегодня было бы хорошо, если бы мы провели общую проверку ГФС. Если кто-то злоупотребляет - будем жестко увольнять с работы", - пообещал глава правительства.

Ранее Гройсман подчеркивал, что контролирующие органы в Украине, в первую очередь налоговая и таможенные службы, должны работать на благо бизнеса, а не "кошмарить" его, иначе в правительстве готовы объявить таким контролерам войну.

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Гройсман напомнил, что две недели назад Кабмин отменил действие 367 регуляторных актов, которые во многом были "бесполезными", и, по словам премьера, за прошедшие две недели ни одно ведомство не обратилось в правительство за тем, чтобы восстановить действие какого-либо из отмененных документов.

Как сообщал УНИАН, наряду с отменой регуляторных решений, Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило комплексный законопроект по дерегуляции бизнеса, принятие которого позволит Украине улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business минимум на 40 позиций и уже в 2018 году войти в ТОП-30 государств-участников рейтинга.

Законопроект представляет два направления решений - долгосрочные и требующие длительного времени на имплементацию, и решения, которые можно принять в ближайшее время. Решения касаются ключевых сфер ведения бизнеса - от строительства до IT, а также вопросов введения в Украине Института доверительной собственности, улучшения в сфере соблюдения прав миноритарных акционеров, улучшения прав кредиторов. Значительный массив предложенных законодательных норм касаются усовершенствований работы контролирующих органов.