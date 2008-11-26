Курс доллара снова вырос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 6,6350/6,7850 грн., к 11:00 цены выросли до 6,7500/6,9500 грн. К закрытию ценовые уровни достигли 6,9500/6,9950 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 16:00 НБУ объявил о продаже долларов на аукционе с ценой отсечения 6,74 грн.

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2365/0,2450 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2420/0,2510 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2420/0,2480 грн. В России курс доллар-рубль снизился и составил 27,3218 руб. (-0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2910/1,3070 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 8,5995/8,8040 грн., к 11:00 цены ушли вверх 8,7590/9,0290 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 8,9965/9,0650 грн.