Реальный курс доллара составляет 6-6,5 грн. - Шлапак

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что реальный курс доллара составляет 6-6,5 грн.

Как передает кореспондент УНИАН, такое мнение А.ШЛАПАК выразил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Реальный курс, на мой взгляд, 6-6,5 грн.», - сказал А.ШЛАПАК.

В то же время, по его мнению, в сегодняшних условиях очень сложно оценить реальный курс гривни, учитывая преобладание панических настроений на валютном рынке.

«Думаю, что в следующем году мы сможем сбалансировать торговое сальдо и выйти на нулевой показатель, а тогда будем говорить о стабильности национальной валюты», - сказал А.ШЛАПАК.

По его оценке, до конца 2008 года отрицательное сальдо в торговле достигнет 15 млрд. долл. «Все это время, с 2005 года, когда у нас появилось отрицательное сальдо, мы его покрывали за счет привлечения в Украину инвестиций и достаточно больших кредитных средств. Не секрет, что в следующем году у нас не будет таких источников», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины цена доллара повысилась до 6,75/6,95 грн., евро – до 8,7590/9,0290 грн.