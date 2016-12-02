Эффективность Prozorro превысила ожидания и сэкономила бюджету более 8 миллиардов

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившейся на всех госзаказчиков с 1 августа, по состоянию на 2 декабря составила более 8 миллиардов гривень, что более чем в полтора раза превышает прогноза Министерства экономического развития и торговли.

Об на конференции, посвященной реформе публичных закупок, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Мы идем с большим опережением даже наиболее оптимистических сценариев, которые мы закладывали в график реформы. Мы ожидали, что в этом году экономия от использования электронных закупок увеличится в 10 раз в сравнении с 2015 годом и составит 5 миллиардов гривень. Уже сегодня она превысила 8 миллиардов гривень", - сказал Нефедов.

Средняя экономия по уже проведенным тендерам составляет 11,5%.

Руководитель проекта "Гармонизация системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС" Юджин Стюарт отметил в ходе конференции, что для Украины важно продолжать реформы, согласованные с Евросоюзом.

Он отметил, что принятие в этом году Стратегии реформирования системы публичных закупок является важным шагом в исполнении Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и поможет приблизить украинское законодательство в сфере госзакупок к европейскому.

"Сложным в следовании любой стратегии является то, что необходимо сохранять энергию для движения. Для этого нужна не только политическая воля, но и общие усилия тех, кто хочет изменить систему, чтобы сделать украинскую систему закупок лучшей в мире", - сказал Стюарт.

Старший эксперт проекта "Гармонизация системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС" Стин Бруун-Нильсен отметил в ходе пресс-конференции, что систему публичных закупок в Украине нужно продолжать совершенствовать.

Читайте также"Укрнафта" перевела все закупки в систему ProZorro

"Необходимо критически смотреть на существующее законодательство в сфере публичных закупок. Потому что, если законодательство будет непоследовательным, это может усложнить деятельность участников торгов и, что сейчас очень важно, иностранных инвесторов, которые хотят провести анализ украинской системы", - сказал Бруун-Нильсен.

В частности, среди задач на 2017 год он отметил необходимость пересмотреть правила оценки предложений в допороговых торгах (до 200 тысяч гривень для товаров и услуг, до 1,5 миллиона гривень для работ). Например, включение других критериев выбора победителя, кроме предложенной цены.

Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тысяч гривень для товаров и от 1,5 миллиона гривень для работ.

Ранее в Минэкономразвития рассчитывали, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, а в 2017 году – 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.