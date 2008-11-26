Кабмин и Секретариат Президента создадут рабочую группу

Правительство и Секретариат Президента создадут специальную рабочую группу для разработки экономических макропоказателей на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Министерство финансов и Министерство экономики очень тщательно и профессионально разработали все основания для формирования макропоказателей, были проведены дискуссии с экспертными агентствами, с Академией наук, но на заседании правительства выступил представитель Президента, который сообщил, что Секретариат Президента и Президента все это не устраивает, и поэтому договорились, что будет создана специальная рабочая группа для того, чтобы не было, как всегда, политических провокаций, до следующего заседания правительства вместе отработать вопросы, связанные с макроэкономическими показателями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что со стороны Секретариата Президента не последовало ни одного конструктивного предложения. «К сожалению, сегодня, кроме критиканства, никакой позитивной работы со стороны Секретариата Президента мы не ощущаем, но, в то же время, мы готовы работать компромиссно, мы готовы работать единой командой и готовы к следующей среде учесть все вопросы, которые Президент хотел бы увидеть в макропоказателях», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.