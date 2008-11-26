ЦБ Китая снова понизил ставку

Центральный банк Китая вновь понизил ключевую процентную ставку в целях борьбы с экономическим спадом в стране, сообщает агентство Bloomberg.

Годовая ключевая ставка кредитования сократилась на 1,08 процентного пункта и составила 5,58%, говорится в сообщении, опубликованном на интернет-сайте Народного банка Китая.

Ставка по депозитам уменьшилась до 2,52%.

Как сообщал УНИАН, Народный банк Китая в октябре в третий раз за последние полтора месяца снизил ключевые ставки - стоимость годовых кредитов и депозитов китайского центробанка сократится на 27 базисных пунктов.

Ставка по кредитам банкам на год составит 6,66% годовых, индикативная ставка годовых депозитов - 3,6% годовых.

Предыдущее снижение в начале октября было неожиданным и совпало с аналогичным решением центробанков ведущих стран мира, обеспокоенных развитием финансового кризиса.