Снижение учетной ставки нецелесообразно - НБУ

Национальный банк считает нецелесообразным снижение уровня учетной ставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам в среду.

«Экономических предпосылок для этого нет», - сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о необходимости снижения учетной ставки НБУ с 12% до 8%.

В НБУ также считают, что при формировании учетной ставки должен учитываться уровень инфляции, который сейчас достаточно высокий.

Кроме того, ШАПОВАЛОВ подчеркивает, что на сегодня учетная ставка не отражает реальной стоимости денег, а Нацбанк проводит рефинансирование по средней ставке 16,5%.