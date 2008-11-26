Снижение учетной ставки нецелесообразно - НБУ
18:00, 26 ноября 2008Финансы
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Для этого нет причин
Национальный банк считает нецелесообразным снижение уровня учетной ставки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам в среду.
«Экономических предпосылок для этого нет», - сказал он.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о необходимости снижения учетной ставки НБУ с 12% до 8%.
В НБУ также считают, что при формировании учетной ставки должен учитываться уровень инфляции, который сейчас достаточно высокий.
Кроме того, ШАПОВАЛОВ подчеркивает, что на сегодня учетная ставка не отражает реальной стоимости денег, а Нацбанк проводит рефинансирование по средней ставке 16,5%.
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