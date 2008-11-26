S&P изменило прогноз по рейтингам «Ингосстраха»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s пересмотрело свой прогноз по рейтингам российского ОСАО «Ингосстрах» со «Стабильного» на «Негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Между тем, в сообщении указывается, что рейтинги - долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании - были подтверждены на уровне «ВВВ-». Подтвержден и рейтинг «Ингосстраха» по национальной шкале — «ruАА+».

«Изменение прогноза обусловлено повышением риска ухудшения качества инвестиционного портфеля компании, спровоцированного внутренним и мировым финансовым кризисом и продолжающейся дестабилизацией фондового рынка, результатом чего являются убытки по операциям с ценными бумагами и понижение рейтинга Банка «СОЮЗ», аффилированного с «Ингосстрахом» (в этом банке находится значительная часть депозитов «Ингосстраха»)», - отметил кредитный аналитик Standard & Poor`s Виктор НИКОЛЬСКИЙ.

S&P отмечает, что, как и прежде, рейтинги «Ингосстраха» отражают «положительную историю работы управленческой команды, а также адекватные показатели операционной эффективности и капитализации компании».

При этом сообщается, что наряду с этими позитивными факторами учитываются ухудшающиеся показатели инвестиционной деятельности, ограниченная финансовая гибкость компании и высокий уровень отраслевого и странового рисков.

По информации рейтингового агентства, прогноз «Негативный» определяется продолжающимися кризисными явлениями на российском и мировом рынках, которые создают для многих российских финансовых компаний угрозу ухудшения основных финансовых и операционных показателей, а также повышением риска дальнейшего снижения качества инвестиционного портфеля «Ингосстраха».

«Прогноз может быть пересмотрен на прежний, «Стабильный», если негативная тенденция изменения качества инвестиционного портфеля компании прекратится», - подчеркнул В.НИКОЛЬСКИЙ.

В то же время отмечается, что рейтинги могут быть понижены при появлении признаков дальнейшего существенного ухудшения среднего качества инвестиционного портфеля или значительного повышения объема операций, связанных с банком «СОЮЗ», что может привести к снижению показателей капитализации и финансовой гибкости «Ингосстраха», а также в случае значительного негативного изменения операционных результатов компании.

Справка УНИАН. Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года.

Офисы компании действуют в 221 городе России. Кроме того, компании с участием капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50%. На сегодняшний день членами "ИНГО" являются 9 компаний за рубежом и 8 – на территории РФ.

Шесть представительств «Ингосстраха» осуществляют деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании работают в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Украине, Индии, Китае.