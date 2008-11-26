Украина будет участвовать в переговорах по вступлению России в ВТО

Заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ опровергает распространенную рядом СМИ информацию, что Украина якобы не будет участвовать в двусторонних переговорах по вступлению России в ВТО.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«На сегодняшний день Украина продолжает свою работу в составе рабочей группы по вступлению России в ВТО», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Напомним, в газете «КоммерсантЪ-Украина» №214 от 26 ноября 2008 года сообщалось, что в Женеве в ходе заседания рабочей группы по вступлению России во Всемирную организацию торговли украинская и российская делегации пришли к соглашению, что Украина не будет участвовать в двусторонних переговорах по вступлению России в ВТО.

"Как мы и предполагали, украинская сторона отказалась от ведения двусторонних переговоров", – сообщил по итогам заседания директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим МЕДВЕДКОВ.

По неофициальной информации, М.МЕДВЕДКОВ опроверг информацию издания.