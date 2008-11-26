Киев погасил облигации выпуска 2003 г.

Киев погасил облигации местного займа на сумму 100 млн. грн., выпущенные в 2003 году. Об этом говорится в сообщении банка “Хрещатик”, который является лид-менеджером и платежным агентом выпуска облигаций.

Согласно сообщению, средства от погашения облигаций получили около 50 держателей этих ценных бумаг.

Также сообщается, что одновременно банком проведена выплата процентов по облигациям Киева за двадцатый процентный период на сумму 3,5 млн. грн.