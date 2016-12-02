Гривня подешевела сразу на 19 копеек – до 25,99 за доллар
18:06, 02 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5739/27,6351 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 2 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,99 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5739/27,6351 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4037 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8997 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 318,08 миллиона долларов.
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