ПУМБ погасил кредит

Первый украинский международный банк (ПУМБ) сегодня, 26 ноября 2008 г., погасил синдицированный кредит в сумме 90 млн. долл. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, кредит был привлечен в декабре 2007 г.; его организаторами выступили Standard Bank Plc, BayernLB и Fortis Bank.

«Банк не испытывает трудностей в отношении текущего погашения, т.к. оно осуществляется в плановом порядке, согласно всем условиям контракта. В 2008 г. наш банк в полном объеме выполнил свои обязательства перед инвесторами. Так, банк произвел погашение синдицированного займа на сумму 150 млн. долл. США, который был успешно рефинансирован на сумму 154 млн. долл. США», - отмечает Дмитрий ЮРГЕНС, заместитель председателя Правления ПУМБ.

Справка УНИАН. ЗАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины. Банк имеет 11 филиалов и 127 отделений.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 17,645 млрд. грн., обязательства - 14,173 млрд. грн., собственный капитал - 3,472 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн.

Чистая прибыль «Первого украинского международного банка» по итогам января-сентября составила - 93 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ ФИНАНС» (89,87% акций).