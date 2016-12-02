Украинские банки с начала года сократили убытки в 4,3 раза – НБУ

Общий убыток работающих банков Украины за январь-октябрь 2016 года составил 12,6 миллиарда гривень, что в 4,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 54,5 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте НБУ, за 10 месяцев 65 из работающих банков получили прибыль на общую сумму 9,6 миллиарда гривень, в то время как 35 банков получили 22,2 миллиарда гривень убытка.

Как отметил регулятор, 83,4% убытков приходится на 6 банков с иностранным капиталом. В том числе в октябре убытки зафиксированы в 34 банках на общую сумму 2 миллиарда гривень.

Нацбанк объяснил снижение объема убытков по сравнению с прошлым годом сокращением отчислений в резервы на 60,4%.

Как сообщал УНИАН, убыток работающих банков Украины, без учета неплатёжеспособных финучреждений, за январь-сентябрь 2016 года составил 11,6 миллиарда гривень, что в 4,4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 51,1 миллиарда гривень.

В 2015 году банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень.