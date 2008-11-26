Государство не должно поддерживать отдельные отрасли - Порошенко

В условиях экономического кризиса государство должно прекратить поддержку отдельных отраслей экономики за счет бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на слушаниях комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны «Влияние мирового экономического кризиса на экономику Украины».

«Сегодня необходимо прекратить разговоры о финансово-бюджетной поддержке той или другой отрасли экономики страны», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что это будет непопулярной, но необходимой мерой, которую должны принять власти, учитывая преодоление последствий экономического кризиса.

В связи с этим П.ПОРОШЕНКО отметил, что приоритетным вопросом для руководства государства также должно стать создание финансового резерва для обеспечения своевременных выплат населению зарплат и пенсий.