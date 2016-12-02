Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,89 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2589,8742 (2 декабря – 2563,8209)

100 EUR – 2756,1441 (2 декабря – 2724,5725)

10 RUR – 4,0370 2 декабря – 4,0261)

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,99 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5739/27,6351 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4017/0,4037 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8997 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 318,08 миллиона долларов.