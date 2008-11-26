Инвестиций в 2008 г. будет не более 10 млрд. долл. - Инэко-Инвест

Чистый приток иностранных инвестиций по итогам 2008 года может составить до 10 млрд. долларов, что станет историческим рекордом для Украины с момента ее независимости, но все же это меньше запланированного.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор КУА «Инэко-Инвест» Олег МОРКВА.

По его словам, еще в начале текущего года ожидалось, что Украина сможет получить инвестиций на уровне 11-12 млрд. долларов, а то и больше.

Как отметил О.МОРКВА, в течение первой половины 2008 года правительство планировало осуществить большую приватизацию, и в таком случае чистый приток прямых иностранных инвестиций в нашу страну по 2008 году в идеале мог достигнуть 14-15 млрд. долларов. Но масштабной государственной распродажи так и не произошло, в основном из-за концептуального расхождения среди политиков о дальнейшем использовании полученных от приватизации средств. Более того, с третьего квартала приток иностранных инвестиций пошел на убыль, и получить по году объем инвестиций свыше 10 млрд. долларов уже практически невозможно.

Скорее всего, по мнению О.МОРКВЫ, в четвертом квартале т.г. тенденция по снижению притока иностранного капитала в Украину сохранится, составив за квартал 0,7-1,1 млрд. долларов ПИИ, в таком случае по итогам года чистый приток иностранных инвестиций достигнет 8,8-9,2 млрд. долларов.

Как считает гендиректор «Инэко-Инвест», в следующем году в условиях масштабного кризиса в экономике и при дефиците инвестиционного внимания со стороны нерезидентов, получить от приватизации результат, который предполагался в конце 2007 - начале 2008 года, будет уже нереально. Тем не менее, украинским политикам нужно сделать все необходимое, чтобы инвестиции в нашу страну, которые в нынешних условиях являются главным лекарством для отечественной экономики, в 2009 году не оказались на порядок меньше, чем будут по результатам текущего года.