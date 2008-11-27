АУБ критикует политику Нацбанка

Ассоциация украинских банков критикует политику валютного курса и рефинасирования, которую проводит Национальный банк.

«Разве не понятно, что дестабилизация валютного курса – это негативный сигнал для всего рынка… Почему ведется политика постоянного дерганья на валютном рынке, что является недопустимым, сказал А.СУГОНЯКО в среду на пресс-конференции в УНИАН. - Если есть такие колебания, то есть и люди которые знают, когда будет рост, а когда падение. И кто-то на этом зарабатывает за счет всего общества».

Выражая мнение всего банковского сообщества, президент АУБ отметил, что такая политика, сознательная она или не сознательна, все равно является преступлением, за которое необходимо отвечать.

«Также, как и на валютном рынке, на рынке рефинансирования, нам хотелось бы понимать, чем руководствуется наш регулятор, какие цели он ставит и на сколько при этом реализуется принцип равного доступа всех банков к рефинасированию. Мы не видим равных условий», - сказал А.СУГОНЯКО.

Среди прочего А.СУГОНЯКО поддал критике персональный состав Совета НБУ. «Вопрос к власти, почему в Совете НБУ присутствует бизнес и политики?», - сказал президент АУБ.

При этом он отмечает, что ситуация в банковской системе на сегодня является одной из лучших из всех отраслей экономики. Задачей, по его мнению, является не допустить ухудшения ситуации в банковском секторе.