Долг государств Парижскому клубу кредиторов - 330,2 млрд долл
Клуб спишет долги беднейших стран
Задолженность иностранных государств Парижскому клубу кредиторов составляет 330,2 млрд долл (256,3 млрд евро). Об этом сообщила в среду пресс-служба этой международной кредитной организации, передает Прайм-ТАСС.
По данным Парижского клуба, 172,5 млрд долл выделены в качестве кредитов для оказания экономической помощи государствам на нужды развития.
Организация намерена списать "большую часть" задолженности беднейших стран, которая составляет 31 млрд долл, говорится в коммюнике.
Почти треть долговых обязательств на общую сумму около 100 млрд долл приходится на долю стран Азии, Африки и Южной Америки, которые являются членами "Группы двадцати".
В первую тройку должников Парижского клуба, число которых достигает 149 стран, входят Индонезия (36,2 млрд долл долга), Куба (29,6 млрд долл) и Китай (27,2 млрд долл).
Парижский клуб кредиторов был основан в 1956 г и объединяет 19 постоянных стран-членов, в том числе Великобританию, Германию, Россию, США, Францию и Японию.