Долг государств Парижскому клубу кредиторов - 330,2 млрд долл

Задолженность иностранных государств Парижскому клубу кредиторов составляет 330,2 млрд долл (256,3 млрд евро). Об этом сообщила в среду пресс-служба этой международной кредитной организации, передает Прайм-ТАСС.

По данным Парижского клуба, 172,5 млрд долл выделены в качестве кредитов для оказания экономической помощи государствам на нужды развития.

Организация намерена списать "большую часть" задолженности беднейших стран, которая составляет 31 млрд долл, говорится в коммюнике.

Почти треть долговых обязательств на общую сумму около 100 млрд долл приходится на долю стран Азии, Африки и Южной Америки, которые являются членами "Группы двадцати".

В первую тройку должников Парижского клуба, число которых достигает 149 стран, входят Индонезия (36,2 млрд долл долга), Куба (29,6 млрд долл) и Китай (27,2 млрд долл).

Парижский клуб кредиторов был основан в 1956 г и объединяет 19 постоянных стран-членов, в том числе Великобританию, Германию, Россию, США, Францию и Японию.